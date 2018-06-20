ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش اليمني يقتحم حي الربيصة جنوب الحديدة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
قال قائد عسكري في الجيش الوطني اليمني إن قوات الجيش اقتحمت حي "الربيصة" جنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.
وحي الربيصة هو أول الأحياء الجنوبية ويبعد عن مطار المدينة قرابة 4.5 كيلومتر.

وأكد القائد العسكري - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن القوات اليمنية تسعى إلى التقدم باتجاه شارع الميناء للسيطرة على ميناء الحديدة، مؤكدا أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي باتجاه شارع الكورنيش.
وأوضح أن تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة مسألة وقت، لافتا إلى أن قوات الجيش الوطني سيطرت على طريق الحديدة صنعاء لتقطع بذلك خط إمداد الميليشيات.

وفي المقابل، فرضت ميليشياث الحوثي الانقلابية حالة طوارئ، الليلة الماضية في بعض أحياء مدينة الحديدة مع انتشار كثيف لمسلحيها وسط الأحياء السكنية بعد فرارهم من المطار عقب هزيمتهم وتحريره على أيدي قوات الشرعية اليمنية بدعم من التحالف وفق ما أفاد سكان محليون.

وأكدت مصادر متطابقة أن الحوثيين أغلقوا بالقوة كاميرات المراقبة الموجودة في بعض الفنادق والمؤسسات العامة والخاصة بمدينة الحديدة، وحذروا السكان من الإبلاغ أو رصد أو تصوير تحركاتهم، حيث يعملون على مواصلة حفر الخنادق والمتاريس ونشر دبابات ومدرعات وأسلحة مختلفة في الأحياء السكنية، وتوزيع قناصيهم على أسطح المباني المرتفعة.

ترشيحاتنا

المدير الفني للمنتخب الروسي يبرز مميزات منتخب مصر

مارادونا: الأمور لا تسير بشكل جيد مع المرشحين للقب المونديال

الحضري يعقد مؤتمرا صحفيا بعد آخر مباراة للمنتخب بالمونديال

تثبيت أسعار 20 سلعة تموينية.. التموين تواجه غلاء الوقود بالحماية الاجتماعية.. والنواب يطالبون بزيادة الدعم على البطاقات وتدوين الأسعار على المنتجات

بعد إعلان زواجهما .. تعرف على فرق العمر بين مي سليم ووليد فواز

شوبير: متى سنتعلم من الأخطاء؟.. فيديو

التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط

ناقد رياضي عن مباراة مصر وروسيا: استيقظنا من الحلم

كوبر: محمد صلاح لاعب كبير.. وربع ساعة سبب الخسارة أمام روسيا

إصابات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في غزة فجرا

أيمن يونس: كوبر لا يطور من نفسه

اعتذار رسمي من اللجنة المنظمة لكأس العالم لمنتخب السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

استشاري تغذية يوضح أفضل طريقة لتناول الطعام .. فيديو
التعليم: تطبيق درجات الرأفة لطلاب الثانوية في هذه الحالات فقط
وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو
الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والوجه البحري
شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟