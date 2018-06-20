فلسطيني يحول القنابل الإسرائيلية للوحات فنية..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن مواطن فلسطيني يدعى محمد الزمار المقيم في مخيم البريج، الذي يحول مخلفات الدمار الإسرائيلي ومخلفات القنابل المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني إلى أعمال فنية.



يقوم محمد الزمار، بجمع فوارغ قنابل الصوت وقنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ليقوم بعمل أشكال فنية منها.



ويقوم الزمار بزراعة الزهور داخل القنابل الفارغة، وكأن الأمل يخرج من رحم الدمار، وهو أسلوب متحضر للرد على الهمجية الإسرائيلية التي لا تراعي الأعراف الدولية ولا الأخلاق الإنسانية.



