أول رد إسرائيلي علي انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، عن انسحابها من من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بزعم تحيزه ضد إسرائيل.



وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رحب بهذا القرار الأمريكي.



وبحسب القناة العبرية، وصف نتنياهو قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بـ"القرار الشجاع"، كما وصف المجلس بـ"المنظمة المنحازة والمعادية لإسرائيل".



وأضاف نتنياهو: "لقد أثبت مجلس حقوق الإنسان، لسنوات طويلة، أنه منظمة منحازة ومعادية لإسرائيل، وأنها خانت مهمتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان".