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أخبار العالم

روسيا ترشح نفسها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن موسكو تقدمت، اليوم /الأربعاء/، بطلب ترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2021- 2023.

وقال فيودور ستيسوفسكي، السكرتير الأول للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "ستواصل روسيا عملها البناء في مجلس حقوق الإنسان بهدف الحفاظ على المساواة في الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان، ولهذا الغرض تقدمت روسيا بترشيح نفسها في انتخابات مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2021 - 2023 ".

وانتهت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2016. ولم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة انتخاب روسيا في ذلك العام.

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