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كأس العالم

طائرات حربية تركية تهاجم مناطق حدودية عراقية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
قال شهود عيان عراقيون إن طائرات حربية تركية هاجمت عدة مناطق حدودية تابعة لمحافظة أربيل العراقية.

ونقلت قناة السومرية نيوز اليوم /الأربعاء/ عن شهود العيان قولهم " إن طائرات حربية تركية قصفت بشدة منطقة برادوست الحدودية التابعة لمحافظة أربيل وأن القصف استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني المتواجدة في تلك المنطقة".

وأضافوا أن القصف استمر نحو ساعة ، وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من المواقع المستهدفة، فيما لم يعرف بعد حجم الخسائر التي خلفها القصف .
كان عضو قيادة حزب العمال الكردستاني مراد قريلان قد قال أمس الثلاثاء إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدخول جبال قنديل هي نوع من الدعاية الانتخابية ومحاولة لإظهار القوة، مؤكدا أنه يكذب وليس بمقدوره ذلك.
وينفذ الجيش التركي منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالي العراق، بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبر الحكومة التركية منظمة انفصالية .

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