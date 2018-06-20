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أخبار العالم

أمين الناتو: أعضاء الحلف سيظهرون وحدتهم قريبا رغم الخلافات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج عن ثقته في أن أعضاء الحلف سيظهرون وحدتهم في القمة التي ستعقد الشهر المقبل، على الرغم من وجود خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن ستولتنبرج قوله "أنا واثق تماما من أن القمة ستظهر الوحدة عبر ضفتي الأطلسي، وأن أوروبا والولايات المتحدة تقفان معا على الرغم من وجود اختلافات كبيرة حول مسائل هامة كالتجارة، واتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف ، أنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب عندما التقاه مؤخرا في البيت الأبيض أن الحلفاء الأوروبيين يزيدون الإنفاق على القطاع الدفاعي،وقال " إن ترامب لديه رسالة قوية حول الحاجة لبذل المزيد في الإنفاق الدفاعي وأنا اتفق معه".

كان الرئيس ترامب قد طالب الدول الأعضاء في الحلف بزيادة مساهماتها في موازنته. وقال خلال حملته الانتخابية إن الحلف مؤسسة "عفا عليها الزمن".

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