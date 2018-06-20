واشنطن تخصص نصف مليار دولار لرعاية أطفال الهجرة غير الشرعية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع ما يقرب من نصف مليار دولار لمؤسسة غير ربحية في ولاية تكساس هذا العام لرعاية الأطفال المهاجرين الذين اعتُقلوا عبر الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني.



وذكرت مجلة تايم الأمريكية أن الحكومة ستدفع أكثر من 458 مليون دولار في السنة المالية 2018، لشركة ساوث ويست بروجرامز، غير الربحية، التي تدير نظام الاحتجاز والرعاية للأطفال المهاجرين نيابة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ولدى ساوث ويست حوالي عشر منشآت في تكساس.

ويواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بسبب سياسة "عدم التسامح" تجاه العائلات التي تعبر الحدود الأمريكية مع المكسيك بشكل غير قانوني ، وهي السياسة التي يتم بموجبها القبض على جميع البالغين الذين لا يحملون وثائق والذين يعبرون الحدود ومحاكمتهم، حتى لو كانوا يعتزمون تقديم طلب للحصول على اللجوء.



ونتيجة لذلك، يتم إبعاد أطفالهم ووضعهم في عهدة السلطات الأمريكية- لفترة وجيزة مع دائرة الجمارك وحرس الحدود، تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي، ثم مع مكتب إعادة توطين اللاجئين في إدارة شؤون الأطفال والعائلات.

ويقوم مكتب اللاجئين بإسكان ورعاية ما يقرب من 12 ألف طفل مهاجر وتم فصل أكثر من ألفين منهم عن آبائهم أو غيرهم من مقدمي الرعاية بعد عبور الحدود، بموجب سياسة ترامب التي أعلن عنها في أبريل الماضي. وأما البقية فقد دخلت الولايات المتحدة من تلقاء نفسها.

وتتوقع الإدارة الأمريكية بالفعل إنفاق 943 مليون دولار في عام 2018 على شكل منح لاحتجاز الأطفال ورعايتهم وهو رقم قد يزداد مع قيام إدارة ترامب باعتقال المزيد من العائلات التي تعبر الحدود.