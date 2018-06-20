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استشاري تغذية يوضح أفضل طريقة لتناول الطعام .. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:11 ص
أفضل طريقة لتناول
أفضل طريقة لتناول الطعام للحصول على جسم متناسق
إسلام الطوانسي
قدم الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح من أجل تغذية سليمة وصحية، ومن أجل الحصول على جسم مثالي متناسق.

ونصح ناجي، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، بالتركيز على الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السوائل، مثل الفواكه والخضروات والتي تسعد على الشعور بالشبع، إلى جانب تناول المياه عند الشعور بالجوع وشرب المياه قبل الأكل بنصف ساعة.

وحذر ناجي من شرب المياه أثناء تناول الطعام،لافتا إلى أنه ليس من الامور الجيدة ليس لأنه يسبب الكرش، ولكن لأنه يقلل فاعلية العصارة الهضمية ما يسبب عسر الهضم والشعور بالانتفاخ والامتلاء.

وأكد ناجي على ضرورة، تحديد مواعيد لتناول الطعام حتى يتعود مخ الإنسان على تلك المواعيد فلا يستعد للأكل أو الشعور بالجوع في غير أوقات تناول الطعام.

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