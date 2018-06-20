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إعلامية: لازم نشكر المنتخب على الرغم من النتيجة .. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:04 ص
أسماء مصطفى
أسماء مصطفى
آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إنه يجب أن نكون متفائلين وأن نتوقع نتيجة أفضل فى المباراة القادمة لمنتخب مصر.

وأضافت: "عايزة أشكر منتخب مصر لكرة القدم على الأداء وعلى وجوده فى المونديال على الرغم من النتيجة".

وأشارت مصطفى خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن شكرنا لهم واجب علينا على جهودهم على الرغم من الخسارتنا محزنة ومؤلمة، مفيدًا بانه يجب أن نتعلم من أخطائنا ومحاسبة المقصرين.

وأوضحت أن الكرة لها جمهور كبير جدًا وجمعت المواطنين على حلم واحد، مؤكدة أن الصعود للمونديال كان حلم بعيد المنال ولكن المنتخب بكل عيوبه وأدائه السيئ وأخطائه كان السبب فى مشاركة مصر فى المونديال بعد غياب 28 عاما.

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