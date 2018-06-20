مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بنيكاراجوا احتجاجا على خفض المعاشات

أفادت جماعات حقوق الإنسان بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم إثر اندلاع اشتباكات جديدة بين الشرطة في نيكاراجوا ومجموعة من المسلحين الملثمين من ناحية وبين المتظاهرين المناهضين للحكومة من ناحية أخري.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ أن مركز الشرطة في مدينة "مسايا" واقع الآن تحت سيطرة المتظاهرين المطالبين بتنحي رئيس نيكاراجوا "دانييل أورتيجا"، وذلك منذ أكثر من أسبوعين.

يشار إلى أن احتجاجات دامية اندلعت في نيكاراجوا منذ منتصف شهر إبريل الماضي ضد التعديلات التي تستهدف خفض المعاشات.

