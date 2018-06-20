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أخبار العالم

كوريا الجنوبية توقف تدريباتها العسكرية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلن مسئول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /الأربعاء/ أن الجيش الكوري الجنوبي أرجأ تدريباته المبنية على المحاكاة (والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل)، للمساعدة في الحفاظ على زخم المحادثات مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول قوله " قررنا تأجيل التدريب السنوي للقيادة الذي يطلق عليه تايجوك ، والذي كان سينطلق الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة أيام، وسنراجع طرق إجرائه في الوقت المناسب والأفضل".
ويجري تنفيذ تدريب تايجوك - الذي بدأ في عام 1995 - في مايو أو يونيو من كل عام ، بقيادة هيئة الأركان المشتركة ، وستكون هذه السنة هي المرة الأولى التي يؤخر فيها الجيش هذا التدريب .
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس /الثلاثاء/ قرارا بتعليق جميع الخطط الخاصة بتدريبات أولجي لحماة الحرية، وهي تدريبات حربية واسعة النطاق تجري خلال شهر أغسطس .

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