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أخبار العالم

هآرتس: 3 طائرات F35 في طريقها لإسرائيل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن يوم الأربعاء المقبل ستهبط ثلاث طائرات جديدة من نوع أف 35 في قاعدة نفاتيم الجوية جنوب "إسرائيل"، بحيث سيصبح عدد طائرات الشبح إف 35 في "إسرائيل" 12 طائرة من أصل 50 طائرة ستصل جميعها إلى "إسرائيل" حتى عام 2022.

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، سيتم إدخال منظومات إسرائيلية الصنع على طائرات الأف 35 التي ستصل إلى "إسرائيل" خلال الأعوام المقبلة، حيث سيتم تزويد ما تبقى من طائرات الأف 35 الإسرائيلية في أمريكا بمنظومات عسكرية إسرائيلية الصنع، بما في ذلك منظومات اتصالات وذخيرة.

وتابعت الصحيفة أن هناك خطوة ملموسة ستمنح سلاح الجو الإسرائيلي الاستقلالية الكاملة في تشغيل الطائرة في المستقبل.

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