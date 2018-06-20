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اقتصاد

تباين أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:07 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار 17.80 جنيه للشراء، مقابل 17.90 جنيه للبيع، كما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.54 جنيه للشراء، و20.66 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.43 جنيه للشراء، و23.57 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري 17.87 جنيه للشراء و 17.97 جنيه للبيع، والين الياباني 16.21 جنيه للشراء و16.30 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.74 جنيه للشراء و2.76 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 58.82 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

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