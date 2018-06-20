الموظف المخطط لقمة ترامب وكيم يغادر البيت الأبيض

أعلن نائب كبير موظفي البيت الأبيض، جو هايجن - الذي خطط لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مع كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية - مغادرة إدارة ترامب للعودة إلى القطاع الخاص.



وذكرت مجلة تايم الأمريكية أن هايجن خدم في البيت الأبيض في كل الإدارات الجمهورية منذ إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان وكان يتقلد نفس المنصب في البيت الأبيض للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.



ويأتي رحيل هاجين في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب تسجيل رقم قياسي في ترك الموظفين لمناصبهم حيث خرج أكثر من 60 في المائة ممن شغلوا مناصب عليا في بداية الإدارة ، ولم يتم بعد تحديد هوية خليفة له حتى الآن.



وقال مسؤول في البيت الأبيض إنه بعد مغادرته سنغافورة الأسبوع الماضي، ظهر ترامب بشكل نادر في حجرة الموظفين في البيت الأبيض للإشادة بهاجين لتنظيمه قمة كيم وصفق له هو وموظفي البيت الأبيض.



وكان هايجن يخطط - حسب المجلة - للبقاء من ستة أشهر إلى سنة فقط، وكان من المقرر أن يغادر في الربيع إلا أنه تأخر بسبب التخطيط لقمة سنغافورة.

وقال ترامب، في بيان، إن هاجين كان "أصلًا ضخمًا لإدارتي"، وأرجع إليه الفضل في التخطيط لرحلته في آسيا العام الماضي ، وهي أطول رحلة خارجية قام بها رئيس أمريكي في نصف القرن الماضي.

وأشاد كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي بعمل هاجين، قائلًا إن "تفانيه لهذه الأمة ومؤسسة الرئاسة أمر غير مسبوق".

