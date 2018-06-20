مجلس الشيوخ الكندي يوافق على الاستعمال الترفيهي للماريجوانا

وافق مجلس الشيوخ الكندي على مشروع قانون معدل يقنن استعمال الماريجوانا، مما يهيئ المسرح كي تصبح كندا أول دولة في مجموعة السبع الكبار تجعل استعمال القنب قانونيا.



ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح مشروع القانون المعدل الذي قدمه مجلس العموم المنتخب ليمهد الطريق لوجود سوق للقنب قانونية تماما في غضون فترة تتراوح بين ثمانية أسابيع و12 أسبوعا.



وجعل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جاستن ترودو الاستعمال الترفيهي للماريجوانا جزءا من حملته الناجحة لانتخابات عام 2015، محاججا بأن القانون الجديد سيبعد المخدر عن المتعاطين صغار السن ويقلل الجريمة المرتبطة باستعماله.



وكتب ترودو في رسالة من خلال حسابه على تويتر "كان من السهل للغاية على أطفالنا الحصول على الماريجوانا - وعلى المجرمين جني الأرباح. اليوم، غيرنا ذلك. أقر مجلس الشيوخ للتو خطتنا لتقنين وتنظيم الماريجوانا".



وباعتبارها أول قوة اقتصادية كبيرة تقنن القنب بشكل كامل، ستراقب الدول الأخرى التي تدرس المضي في الطريق ذاته والمستثمرون العالميون الذي ضخوا بالفعل المليارات في شركات إنتاج الماريجوانا الكندية بدء التطبيق المنتظم في كندا عن كثب.



واجتذبت شركات الماريجوانا الكندية العديد من المستثمرين خلال مساعي تقنين الماريجوانا للاستعمال الترفيهي على مستوى البلاد.