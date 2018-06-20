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أخبار العالم

صحيفة بريطانية: أردوغان لن يحصل على 50% في الانتخابات

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:10 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رشا عبد الخالق
ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن أحزاب المعارضة التركية تشعر بالتفاؤل قبيل أيام قليلة من أهم انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الشعور بأنها في طريقها لوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الوصول إلى السلطة المطلقة غير المسبوقة والهيمنة على الساحة السياسية بتركيا.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقالا لمراسلها في إسطنبول كيم سينجوبتا تحت عنوان «المعارضة التركية متفائلة قبل أهم انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد» أوضحت فيه أن الفوز يعنى أن اردوغان سيظل رئيسا لتركيا حتى عام 2023 الذي سيصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس تركيا الحديثة.

وأضافت أن بعض المعارضين أعربوا عن خوفهم من أن تكون هذه الانتخابات آخر انتخابات حرة في تاريخ تركيا قبل أن تنزلق إلى منحدر جديد من السيطرة الأمنية.

وأضافت أن النتيجة التي سيتم إعلانها يوم 24 يونيو الحالي سيكون لها صدى عظيم ليس على تركيا وحدها بل على المنطقة وما ورائها.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تخوض فيه أنقرة صراعا مسلحا داخليا وخارجيا ضد المسلحين الأكراد وخاصة حزب العمال الكردستاني، كما أن دائرة العمليات العسكرية ضد قواعد الحزب اتسعت في جبل قنديل على وجه الخصوص وكان آخرها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تتواصل فيه حملة القمع ضد المعارضة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان، والتي جرت منذ عامين.

وتوقعت «الإندبندنت» ألا يحصل أردوغان على نسبة 50% من الأصوات لحسم الانتخابات في الجولة الأولى وهو ما يعني أنه من المحتمل أن يخوض جولة إعادة ضد أقرب منافسيه.

وقالت إن هناك احتمالا واضحا بأن تحالف أحزاب المعارضة سوف يكون قادرا على تخفيف قبضة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان ووقف بعض الإجراءات التي أقرها.

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