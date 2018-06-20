ماذا قال الإعلام الروسي عن مباراة بين مصر وروسيا في كأس العالم؟





أما أداء المنتخب المصري ففسره المدرب الروسي بالقول إن اللاعبين المصريين يواجهون أحيانا مشاكل في ترجمة عبارة "من الضروري" إلى الواقع.



كما نشر الموقع نفسه تصريحات هيكتور كوبر – المدير الفني للمنتخب المصري، الذي أكد أن اللاعبين المصريين بذلوا أقصى جهودهم، لكن الحظ خذلهم.





كما ربط كوبر هزيمة المنتخب المصري بعدم التركيز وعدد كبير من الأخطاء ارتكبها اللاعبون في بداية الشوط الثاني من المباراة.



ونشرت صحيفة "كوميرسانت" تحليلا مفصلا للمباراة، أشارت فيه إلى أن محمد صلاح لم يصل إلى الكرة إلا نادرا في الشوط الأول من المباراة، فيما احتفظ المنتخب الروسي بالمبادرة. كما أشادت الصحيفة بأداء عدد من اللاعبين المصريين، ومنهم محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وعلي جبر.



كما نقلت الصحيفة عن وسائل إعلام مصرية خبر إقالة هيكتور كوبر من منصب المدير الفني للمنتخب المصري.



بدوره أبرز موقع "سبورت رو" تصريحات المهاجم الروسي أرتيوم دزيوبا، الذي أكد أن المنتخب الروسي تمكن من الفوز بفضل تكاتفه، إذ كان جميع اللاعبين موحدين. واعتبر أن هذا الأسلوب هو مفتاح النجاح في المباراة المرتقبة مع الأوروغواي.



أما بوابة "فونتاكا رو" الخاصة بمدينة سان بطرسبورغ، فذكرت أن ملعب "أرينا" حيث جرت المباراة، استقبل عددا قياسيا من المشاهدين – أكثر من 64 ألف شخص.



كما نشرت البوابة تقريرا مصورا حول احتفالات المشجعين الروس في وسط سان بطرسبورغ بعد فوز المنتخب الروسي.



وبثت قناة "مير-24" تقريرا مصورا حول محمد صلاح، واصفة إياه بأنه "قوة ضاربة" للمنتخب المصري. وتحدثت القناة عن الشهرة المستحقة التي يحظى بها صلاح في وطنه وعن مسيرته في عالم كرة القدم.



هذا ونقل موقع "إر بي كا" عن دميتري بيسكوف – الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، قوله إن فلاديمير بوتين الذي قام الثلاثاء بزيارة إلى مينسك، لم يشاهد المباراة مع المنتخب المصري لكنه تلقى تقريرا حول نتيجة اللعبة فور نزوله من الطائرة بعد العودة إلى أرض الوطن.



هذا ونشرت وكالة "نوفوستي" تقريرا مراسلها في القاهرة عن ردود أفعال المشجعين المصريين في القاهرة على أحداث المباراة ونتيجتها، إذ ربط المشجعون الذين استطلعته الوكالة هزيمة المنتخب الوطني بنواقص أسلوب التدريب الذي يعتمده كوبر وآثار الإصابة على صحة محمد صلاح.



بدورها ركزت وكالة "تاس" على الطابع الودي للتعامل بين المشجعين المصريين والروس وأشارت إلى مسابقة في ترديد العبارات التشجيعية التي خاضها المشجعون من البلدين في مدينة نيجني نوفغورود.





وصفت الوكالات والصحف والمواقع الإخبارية والرياضية الروسية فوز المنتخب الروسي على نظيره المصري خلال المباراة التي جرت يوم الثلاثاء 19 يونيو في سان بطرسبورغ، بأنه "إنجاز تاريخي"، واهتمت بتحليلات مدربي المنتخبين لأسباب هزيمة المصريين.ونقل موقع "لينتا رو" الإخباري عن ستانيسلاف تشيرتشيسوف – المدير الفني للمنتخب الروسي، قوله إن الفريق الروسي كان بحاجة ماسة إلى الفوز لكي يحقق أهدافه.