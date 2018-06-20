سامسونج توفر صور ثلاثية الأبعاد للأجنة

شركة سامسونج الكورية تطور جهازا جديدا للموجات فوق الصوتية يوفر صورا ثلاثية الأبعاد للأجنة



كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الإلكترونيات في العالم، عن تطويرها لمحرك جديد لمعالجة الصور بالأمواج فوق الصوتية لتقديم صورة ثلاثية الأبعاد لأعضاء مختلفة للأجنة.



وأوضح المسؤولون في الشركة الكورية الجنوبية، في بيان، أن المحرك الجديد تم تطويره بالتعاون مع ذراع الآلة الطبية لشركة سامسونج، ويعتقد أن الحل يمكن أن يساعد الأطباء على تحسين دقة التشخيص عن طريق الكشف عن الأمراض الخلقية المحتملة في الأجنة.



وأضافت شركة "سامسونج": "نعتزم تحسين دقة وكفاءة التشخيص من خلال محرك كريستال لايف لتسريع انتشاره في المستشفيات التي تديرها الجامعات والتي تستدعى تشخيصا عالي المستوى".



وتابعت: "جهازنا للموجات الفوق الصوتية (WS80A) سيستخدم محرك (CrystalLive) وسيصدر فى كوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة مطلع الإسبوع القادم، وسوف يطرح في الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم بعد موافقة السلطات المحلية فى هذه الدول".