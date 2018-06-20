تشديد الرقابة على مواقف السيارات بالمحافظات.. ضبط 16 سائقا مخالفا للتعريفة بالقاهرة.. أسيوط تدفع بـ 28 أتوبيسا.. وتوقيف السيارات بمطروح وكفرالشيخ للسؤال عن الأجرة

محافظ القاهرة: ضبط 16 سائقا مخالفا للتعريفة وإحالتهم للنيابة

محافظ أسوان: دراسة إصدار قرار لتقنين وضع الاستيكر ومحاسبة المخالفين

استقرار الأوضاع بأسيوط بعد تطبيق التعريفة الجديدة والدفع بأكثر من 28 أتوبيسا

توقيف السيارات بمطروح لسؤال الركاب عن تعريفة الركوب

محافظ كفر الشيخ يطمئن على تطبيق التعريفة الجديدة

باشر المسئولون بالمحافظات المصرية تشديد عمليات الرقابة على مواقف السيارات والسائقين للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب.في القاهرة، قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى بالغة الأهمية من المواطنين إلا حالات فردية من محاولة بعض سائقى السرفيس المُغالاة فى تعريفة الركوب، وتم التعامل معهم على الفور من جانب رجال المرور وجهاز النقل الجماعى بالقاهرة والمتواجدين على مدار اليوم بالكامل بالمواقف الرئيسية والعامة سواء التابعة لمواقف الأقاليم أو التابعة لسيارات السرفيس.وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغات من عدد من المواطنين بحلوان بعدم التزام السائقين بالأسعار المقررة وتم إصدار التعليمات الفورية بتوجيه حملة مكبرة برئاسة اللواء عمر جمجوم ومشاركة رجال المرور، أسفرت عن ضبط عشرة حالات مخالفة لسيارات السرفيس قام سائقوها بتحميل السيارات زيادة عن التعريفة المقررة ومخالفة خطوط السير المحددة، وتم سحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة، كما تم ضبط ستة سائقين بموقف السلام لمخالفتهم أسعار التعريفة المقررة، وتم تحرير محضر ضدهم بقسم شرطة السلام جنح 16687 بتاريخ 18 /6 /2018 تمهيدًا لعرضهم على النيابة.كان محافظ القاهرة أعلن تشكيل ثلاثة لجان للمتابعة والمُراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتعريفة الركوب المحددة.وفي أسوان، أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه جار دراسة إصدار قرار من المحافظ لتقنين وضع الإستيكر على سيارات السيرفيس بالمواصفات المحددة ومحاسبة من لا يلتزم بذلك فى حدود القانون والسلطات المخولة من خلال التدرج فى محاسبة المخالفين، والذى يمكن أن يصل إلى تطبيق الحجز الإدارى.ويأتى ذلك ضمن جهود محافظة أسوان المتواصلة من أجل تحقيق الانضباط المرورى بالمواقف والالتزام بالتعريفة الجديدة على جميع خطوط السير.ووجه "حجازى"، خلال اجتماعه مع مديري شرطة ومباحث المرور والمواقف والشئون القانونية، بإعداد صياغة القرار الذى يهدف إلى تحقيق الردع القانونى للمخالفين.وفي أسيوط، تفقد المهندس ياسر الدسوقى، المحافظ، أمس، الثلاثاء، خلال جولة مفاجئة موقف سيارات الأزهر وسيارات السيرفيس الداخلى بالمحافظة للاطمئنان على استقرار الأوضاع بعد إقرار وتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية مستقلا إحدى سيارات السيرفيس "مينى باص" للنقل الداخلى، واستمع إلى طلبات المواطنين مطمئنا على التزام السائقين على تطبيق التعريفة الجديدة، خاصة مع أول أيام العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.رافقه خلال الجولة العميد أحمد التونى، مدير إدارة مرور أسيوط، ونبيل الطيبى، رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمقدم أحمد عيد عبد الجواد، رئيس مباحث المرور، والتى بدأها بتفقد موقف سيارات نقل الركاب بالأزهر للنقل الداخلى والخارجى، بالإضافة إلى موقف سيارات السيرفيس للنقل الداخلى، بالإضافة إلى سيارات الطوارئ التى دفعت بها المحافظة تحسبا لمواجهة أي طوارئ بأحد المواقف والتى تم تجهيزها بميدان الحرب والسلام بوسط مدينة أسيوط بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات الخدمات.وأعلن المحافظ – خلال الجولة – استقرار الأوضاع بجميع مواقف السيارات وعلى جميع خطوط السير مع أول أيام العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك وانتظام ذهاب طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات بدون أي عقبات، مشيرا إلى جاهزية المحافظة مع بدء تطبيق التعريفة الجديدة وتخصيص 28 أتوبيس نقل بالمحافظة و6 أتوبيسات بكل مركز الطوارئ تحسبا لأي زحام أو تكدس مرورى بأحد المواقف وانتظام حركة العمل داخل محطات المواد البترولية، والالتزام بتركيب بانرات بالأسعار الجديدة للمواد البترولية، بالإضافة إلى تركيب بانرات بالتعريفة الجديدة داخل مواقف السيارات ووضع ستيكرات على سيارات النقل على الزجاج الأمامى والخلفى، مشددا على التزام جميع سائقى السيارات الأجرة بوضع ستيكرات على السيارات ومركبات التاكسى وتوقيع عقوبة على المخالفين.وأشار المحافظ إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الإدارية 15333، بالإضافة إلى الأرقام "2325369 / 088" بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، ورقم الشكاوى الحكومية 16528 التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.واستوقف المحافظ - خلال الجولة - بعض سيارات التاكسى بميدان الأزهر للتأكد من الركاب على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما استمع إلى المواطنين بموقف سيارات الأزهر ومعرفتهم بأرقام الشكاوى فى حالة وجود أي مخالفات أو تجاوزات من السائقين وعدم التلاعب فى الأجرة المقررة.وقام اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أمس بدخول إحدى سيارات الأجرة التى كانت تستعد للسفر إلى الإسكندرية واستفسر من الركاب عن الأجرة المدفوعة للسائق للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.وطالب الركاب بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها.وأكدوا أن هناك التزاما من السائقين، خاصة مع وجود البانرات المعلقة بالموقف بالأسعار الجديدة.وفي كفر الشيخ، تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أمس، مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة كفر الشيخ؛ لمتابعة مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، عقب اعتماد التعريفة الجديدة المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي.ورافق المحافظ خلال جولته المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد باسم حسين، وكيل الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، والمقدم صلاح الذكير، رئيس مباحث المرور.واطمأن المحافظ على انتظام العمل بالموقف، ووضع "الاستيكر" المدون عليه تعريفة نقل الركاب الجديدة على السيارات، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة، وذلك بالإبلاغ بأرقام المركبات المخالفة ومكان المخالفة، واسم المخالف إن أمكن.وقال المحافظ إنه سيتم التعامل فورًا مع المخالفات من خلال رجال المرور والخدمات السرية المنتشرة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية، والقروية وذلك بكل حسم وحزم لتطبيق القانون ومنع استغلال وجشع السائقين.