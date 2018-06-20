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حوادث

شاب يشعل النار بجسد طالب بالشرقية بسبب كأس العالم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:37 ص
شاب يشعل النار بجسد
شاب يشعل النار بجسد طالب - ارشيفيه
وائل شاهين
استقبل مستشفى أبوحماد العام بمحافظة الشرقية طالبا مصابا بحروق متفرقة بالجسم بعد سكب شاب عليه بنزين بسبب خلافات علي حجز كرسي بالمقهي أثناء مشاهدة مباراة مصر وروسيا.

تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد بإستقبال مستشفي أبوحماد العام " إسماعيل ص ع" 15 عاما طالب مقيم قرية العراقي التابعة لمركز أبوحماد مصاب بحروق بنسبة 35% بالوجه والصدر والكتفين والذراع الأيسر.

بالانتقال والبحث تبين أن المدعو "نبيل ا ا" وشهرته "نبيل ابو الحج" 16 عاما طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي مقيم بندر أبو حماد قام بارتكاب الواقعة بسكب البنزين وإشعال النيران بجسد المجني عليها بسبب خلافات علي حجز كرسي أثناء مشاهدة المباراة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15461 لسنة 2018 جنح أبوحماد وجاري العرض علي النيابة العامة.

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