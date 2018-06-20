إصابة طفلة في حريق داخل شقة سكنية بالإسكندرية

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في حريق مروع اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة العصافرة، شرق الإسكندرية.



وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بنشوب حريق بشقة بعقار كائن منطقة العصافرة قبلي، دائرة القسم، على أثره انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



بالفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق السابع بالعقار المشار إليه، وتبين نشوب الحريق بمطبخ الشقة وامتداد النيران للصالة، ما أدى لاحتراق بعض محتوياتهما.



أسفر الحريق عن إصابة ابنة قاطن الشقة "م. ع"، 8 سنوات، بحالة اختناق.



بسؤال قاطن الشقة المدعو "ع. م"، 41 عاما، بدون عمل، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للغسالة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



تم نقل الطفلة المصابة لمستشفى النيل الخاصة للعلاج، وإخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة للتحقيق.