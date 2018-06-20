ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حقيقة دعوات المصرية للاتصالات للسفر لتشجيع المنتخب بروسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:36 ص
صورة أرشيفية المصرية
صورة أرشيفية المصرية للاتصالات
احمد عبد القوى
علم "صدى البلد" أن الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المالكة للشبكة الرابعة للمحمول (we)، وجهت الدعوة لفنان واحد فقط وهو سمير الإسكندرانى، باعتباره بطل الحملة الإعلانية لـ "we"، كما دعت الشركة مشجعين مصريين فازوا فى المسابقات التى أجرتها we بشكل رسمى خلال الأشهر الماضية.

ومن جهة أخرى، أصدرت شركة "بريزنتيشن"، الراعي للاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، الثلاثاء، بيانا توضيحا أوضحت فيه حقيقة الأمر، وأنها هي من قامت بتنظيم سفر المشجعين وضمنهم الفنانون والإعلاميون، بالإضافة إلى العديد من المشجعين والفائزين من خلال المسابقات التي أطلقتها الشركات الراعية للمنتخب.

وبحسب البيان، فإن "برزينتشين" وجهت الدعوة لـ1350 مشجعا للوقوف خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، في مشواره بنهائيات كأس العالم بروسيا.

كما نفت شركة "بريزنتيشن"، الراعي لاتحاد كرة القدم، تواجد أي من موظفيها أو مشجعيها بفندق إقامة المنتخب، وأكدت أن دورهم يقتصر على التواجد في مناطق التشجيع (fan zones) ومساعدة جماهير الكرة المصرية.

ترشيحاتنا

ريم البارودى تهنئ مى سليم ووليد فواز بالخطوبة

لقاء الرئيس السيسي مع مدبولي وعرفات يتصدر اهتمامات صحف اليوم

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

بالأرقام.. إحصائيات الدور الأول من بطولة كأس العالم بروسيا

ميدو يساند اتحاد الكرة عقب هزيمة المنتخب أمام روسيا

اعتذار رسمي من اللجنة المنظمة لكأس العالم لمنتخب السعودية

ليفاندوفسكي يلوم زملاءه عقب السقوط أمام السنغال

أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم .. فيديو

بروكسل توبخ واشنطن على الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

شاب يشعل النار بجسد طالب بالشرقية بسبب كأس العالم

هبوط اضطراري لـ3 طائرات إسرائيلية وطوارئ بسلاح الجو

رسالة دعم ومساندة مؤثرة من الأهلي لـ أحمد فتحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم .. فيديو
الأرصاد: غدا أطول أيام السنة يصاحبه ارتفاع شديد فى حرارة الجو
صحة بني سويف: نفتقر لوجود مركز زراعة كلي .. فيديو
النهري: الساحل الشمالي يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟