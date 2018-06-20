حقيقة دعوات المصرية للاتصالات للسفر لتشجيع المنتخب بروسيا

علم "صدى البلد" أن الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها المالكة للشبكة الرابعة للمحمول (we)، وجهت الدعوة لفنان واحد فقط وهو سمير الإسكندرانى، باعتباره بطل الحملة الإعلانية لـ "we"، كما دعت الشركة مشجعين مصريين فازوا فى المسابقات التى أجرتها we بشكل رسمى خلال الأشهر الماضية.



ومن جهة أخرى، أصدرت شركة "بريزنتيشن"، الراعي للاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، الثلاثاء، بيانا توضيحا أوضحت فيه حقيقة الأمر، وأنها هي من قامت بتنظيم سفر المشجعين وضمنهم الفنانون والإعلاميون، بالإضافة إلى العديد من المشجعين والفائزين من خلال المسابقات التي أطلقتها الشركات الراعية للمنتخب.



وبحسب البيان، فإن "برزينتشين" وجهت الدعوة لـ1350 مشجعا للوقوف خلف المنتخب الوطني لكرة القدم، في مشواره بنهائيات كأس العالم بروسيا.



كما نفت شركة "بريزنتيشن"، الراعي لاتحاد كرة القدم، تواجد أي من موظفيها أو مشجعيها بفندق إقامة المنتخب، وأكدت أن دورهم يقتصر على التواجد في مناطق التشجيع (fan zones) ومساعدة جماهير الكرة المصرية.

