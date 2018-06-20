عامل يشعل النار في شقة جارته بالإسكندرية لفشله في سرقتها

أقدم عامل على إشعال النيران في شقة جارته بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، بعد أن فشل في سرقتها، بسبب اكتشافه وجود كاميرات مراقبة داخلها، وذلك اعتقادًا منه أنه سيتخلص بذلك مما صورته الكاميرات، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه.



وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل بنشوب حريق بشقة بالعقار منطقة الورديان دائرة القسم، على أثره انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



بالفحص، تبين أن الشقه بالطابق السادس بالعقار محل البلاغ ملك المدعوة "ال. ا"، 61 عاما، ربة منزل، مقيمة بالشقة المُشار إليها، ونشوب الحريق بغرفة النوم، ما أدى لاحتراق محتوياتها دون حدوث إصابات.



وبمراجعة كاميرا المراقبة المُثبتة بصالة الشقة، تبين قيام المدعو "م. ا"، 25 عامًا، عامل، مقيم بالطابق الثالث بالعقار محل البلاغ، بدخول الشقة عن طريق نافذة الصالة بقصد السرقة، وحال اكتشافه وجود كاميرا المراقبة قام بإضرام النيران بإحدى ستائر غرفة النوم مستخدمًا قداحة كانت بحوزته، ما أدى لنشوب الحريق.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية.



وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة للتحقيق.