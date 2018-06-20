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كأس العالم

بلجيكا تخشى الإجهاد البدني قبل مواجهة تونس

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:33 ص
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
حسن العمدة
أعلن الاتحاد البلجيكي إلغاء المران الذي كان مقررا اليوم، الأربعاء، للمنتخب المنافس في كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، بسبب الإجهاد البدني الذي يعاني منه اللاعبون.

وأوضح الاتحاد أن روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب، منح اللاعبين راحة طوال اليوم الأربعاء، كما ألغي مؤتمرا صحفيا كان مقررا لاثنين من لاعبي المنتخب.

واستهل المنتخب البلجيكي مشواره في المونديال بالفوز على منتخب بنما 3-0 أمس الأول، الاثنين، في سوتشي، وقد عاد اللاعبون في مساء اليوم نفسه إلى معسكر الفريق في ديدوفسك بالقرب من العاصمة موسكو، وقد خضعوا للتدريبات أمس، الثلاثاء.

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراته الثانية بالمجموعة السابعة، يوم السبت المقبل أمام نظيره التونسي على ملعب "أتكريت أرينا" في موسكو، بينما يخوض مباراته الثالثة أمام إنجلترا في 28 يونيو.

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