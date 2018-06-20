انطلاق 11 قافلة علاجية لقرى القليوبية اعتبارا من 1 يوليو

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عن تنظيم 11 قافلة طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة، تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم وتستمر تلك القوافل الطبية من بداية شهر يوليو القادم حتى شهر ديسمبر المقبل.



وقال المحافظ إن القوافل تهدف لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج، وتستمر لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المدن والمراكز.



وأضاف أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الأمراض المزمنة، وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظلة التأمين الصحي.



وأكد عشماوى أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان، وتستهدف الوصول إلى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القافلة تضم تخصصات "جلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وباطنة، وأطفال، وأنف وأذن وحنجرة، وعظام وقلب"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل، ويتم إجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر، وفى حالة وجود حالة عاجلة يتم تحويلها إلى المستشفى عن طريق سيارة إسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.