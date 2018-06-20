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أخبار العالم

هبوط اضطراري لـ3 طائرات إسرائيلية وطوارئ بسلاح الجو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن 3 طائرات شبح جديدة من طراز "إف 35" هبطت هبوطا اضطراريًا، وكانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل وتبين أن هبوط الطائرات الاضطراري نجم عن خلل، ما يعني أن تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي سيتأخر.

وقالت الصحيفة إن سلاح الجو الإسرائيلي شهد حالة من الطوارئ عقب الواقعة وجاء أن الطائرات أقلعت من مصنع "لوكهيد مارتين" في تكساس، إلا أن أحد الطيارين اضطر للهبوط في مطار قريب بسبب شارة ضوئية حذرت من خلل في الطائرة وهبط الطياران الآخران بطائرتيهما في المطار نفسه.

يشار إلى أن الطائرات الثلاث كان يقودها طيارون من سلاح الجو الأمريكي، وكان من المفترض أن تهبط في القاعدة العسكرية "نباطيم" جنوبي البلاد، ولكن وصولها سيتأخر إلى حين إصلاح الخلل من قبل طواقم الشركة المنتجة الذين توجهوا إلى المطار لفحص الطائرة.

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