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ترامب يزيل صور ماكرون من البيت الأبيض ويستبدلها بصور كيم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:35 ص
ترامب وكيم جونج أون
ترامب وكيم جونج أون
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قام بإزالة جميع صور نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض، واستبدلها بصور الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.

وقالت الصحيفة إن ترامب كان قد وضع صور تجمعه بماكرون خلال لقائهما معًا، شهر أبريل الماضي، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، إلا أن ترامب قرر بشكل مفاجئ إزاحة تلك الصورة، واستبدالها بقمته التاريخية مع كيم جونج، التي انعقدت مؤخرًا في سنغافورة، وذلك في أول لقاء رسمي بينهما.

ونشر الصحفي الأمريكي الشهير، مايكل سي بندر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة التقطها بنفسه لأحد جدران الجناح الغربي بالبيت الأبيض، وقد أزيح من عليه جميع صور ماكرون، واستبدلت بصور الزعيم الكوري الشمالي، في حين نشرت الصحفية الأمريكية، جينفير جيكوبس، صورة لنفس الجدار، تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي لواشنطن، وقد امتلئ تمامًا بصوره.

وسخرت "ديلي ميل" من هذا الأمر بالقول إن ماكرون يعتبر أول زعيم أوروبي يبذل جهودًا حثيثية لإبقاء علاقته مع ترامب دافئة، وهو ما جعله عرضة لانتقادات السياسيين الفرنسيين، الذين طالبوه باتخاذ موقف محايد من الرئيس الأمريكي، وهو ما حصل بالفعل بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرضه رسوم جمركية على الواردات القادمة الاتحاد الأوروبي، والمكسيك وكندا.
ترامب يزيل صور ماكرون من البيت الأبيض ويستبدلها بصور كيم
ترامب يزيل صور ماكرون من البيت الأبيض ويستبدلها بصور كيم

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