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حوادث

المرور: تعطل أتوبيسين يربك الحركة بكوبرى الحلمية وجوزيف تيتو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:41 ص
تعطل اتوبيسين يربك
تعطل اتوبيسين يربك الحركة بكوبرى الحلمية - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على جميع المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.

وأوضح مرور القاهرة أن الطرق لم تشهد سوى مؤثرين على حركة السيارات، وهما تعطل أتوبيس هيئة بمطلع كوبرى الحلمية اتجاه المطرية، وتم الدفع بالخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

وتعطل أتوبيس فى محور جوزيف تيتو، ما تسبب فى ظهور كثافات مرورية اتجاه الكلية الحربية، وانتقل رجال المرور لسحب جميع الكثافات.

وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.

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