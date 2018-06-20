ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مرور القاهرة تكشف مواعيد التحويلات المرورية لكوبرى 15 مايو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:46 ص
التحويلات المرورية
التحويلات المرورية - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
أفاد مصدر أمني بمرور القاهرة بأن شركة المقاولون العرب حصلت على تصريح إجراء إصلاحات لفاصل معدني أعلى كوبرى 15 مايو لمدة أسبوعين، وسيكون هناك إغلاق جزئي بالطريق على أن تكون اﻷعمال أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاه المؤدى لشارع الجبلاية، ولن يكون هناك غلق كلي.

وقال المصدر إن الأعمال ستجرى بالتناوب ليلا ونهارا بدءا من الساعة 1 صباح الجمعة حتى 6 صباح الأحد بدء من 22/6/2018 حتى 1/7/2018 وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الغرب، مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية و الطواحين الهوائية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة.. اليوم

ضاحي خلفان: نظام الحمدين إلى زوال

القحطاني: السعودية تبث مباريات كأس العالم مجانا للعرب قريبا

ماذا قال الإعلام الروسي عن مباراة بين مصر وروسيا في كأس العالم؟

ميدو يساند اتحاد الكرة عقب هزيمة المنتخب أمام روسيا

التعليم: الطلاب يعلمون أن امتحان الفيزياء 45 سؤالا.. فيديو

فضيحة جديدة لقطر.. 50 ألف دولار رشوة لوالد المتحدثة باسم ترامب

انتقادات لمحمد رمضان بسبب ماهر عصام

اعتذار رسمي من اللجنة المنظمة لكأس العالم لمنتخب السعودية

شوبير: متى سنتعلم من الأخطاء؟.. فيديو

وزير الشباب: الفرصة متاحة.. ولا صحة لإقالة كوبر.. فيديو

بروكسل توبخ واشنطن على الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم .. فيديو
الأرصاد: غدا أطول أيام السنة يصاحبه ارتفاع شديد فى حرارة الجو
صحة بني سويف: نفتقر لوجود مركز زراعة كلي .. فيديو
النهري: الساحل الشمالي يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟