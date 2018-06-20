مرور القاهرة تكشف مواعيد التحويلات المرورية لكوبرى 15 مايو

أفاد مصدر أمني بمرور القاهرة بأن شركة المقاولون العرب حصلت على تصريح إجراء إصلاحات لفاصل معدني أعلى كوبرى 15 مايو لمدة أسبوعين، وسيكون هناك إغلاق جزئي بالطريق على أن تكون اﻷعمال أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاه المؤدى لشارع الجبلاية، ولن يكون هناك غلق كلي.



وقال المصدر إن الأعمال ستجرى بالتناوب ليلا ونهارا بدءا من الساعة 1 صباح الجمعة حتى 6 صباح الأحد بدء من 22/6/2018 حتى 1/7/2018 وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.



وأوضح أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الغرب، مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية و الطواحين الهوائية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.

