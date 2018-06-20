القواعد الست لفقدان الوزن بعد سن الأربعين

عندما تصل المرأة إلى سن الأربعين تشعر بالكثير من التغيرات الجسدية والنفسية، فقد كان لدى معظم الناس تجارب حياتية كافية كان من شأنها أن تعلمهم دروسًا قيمة من حيث العالم، والناس فعندما يتعلق الأمر بالصحة ، فإن معظمنا ، بحلول سن الأربعين ، سيصبح على دراية بكيفية بناء الجسم، وما هو صحي لنا وما هو غير صحي، وهكذا.



في حين أن الشيخوخة تجلب الكثير من الأشياء الإيجابية ، تمامًا مثل أي شيء آخر، فإن الشيخوخة لها أيضًا عواقب سلبية، مع تقدمنا ​​في العمر، ينخفض ​​معدل الأيض لدينا والحصانة، لذلك قد نواجه عددًا من الاضطرابات المرتبطة بالعمر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يصبح فقدان الوزن بعد 40 عامًا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن معدل الأيض أبطأ.



وقدم موقع "بولد سكاي" الشهير بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ، حتى بعد 40.



فهم الحقائق حول فقدان الوزن

تستهلك المزيد من الفاكهة والخضار

تناول الوجبات المنزلية

الحرص على تناول وجبة الإفطار

تقليل تناول الكحول

العثور على وقت لممارسة الرياضة