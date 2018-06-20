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هزيمة سهلة للمنتخب أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية"أون لايف"، اليوم الأربعاء، أبرز ما جاء في مانشيتات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت أهم المانشيتات كما يلى..

نشرت جريدة الجمهورية خبر تحت عنوان:"غدًا أطول نهار فى السنة".

كما نشرت جريدة الدستور خبر بعنوان:"كله رايح.. هزيمة سهلة للمنتخب أمام روسيا".

ونشرت جريدة الشروق خبر تحت عنوان: "يوم الدين من كان إلى الجونة السينمائى".

ونشرت جريدة اليوم السابع خبر تحت عنوان: "الانتهاء من أكبر محطة رياح بالعالم فى 30 يونيو بجبل الزيت".

وجاء في جريدة الأخبار حوارا مع الدكتور صلاح عبية الرئيس الأكاديمى السابق لمدينة زويل تحت عنوان: "نحتاج مجلس أعلى للبحث العلمى يرأسه الرئيس السيسي".

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