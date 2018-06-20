تسمم طالبة تناولت أقراصا علاجية مجهولة المصدر

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بحالة تسمم بعد تناولها أقراص علاجية غير معلومة بعد شعورها بإرهاق شديد بعد المذاكرة تم تحرير محضر بالواقعة.



تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء باستقبال مستشفى الشهداء المركزى المدعوة/ ن . م . ح . إ 18 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم – هبوط حاد بضغط الدم إدعاء تناول علاج غير معلوم ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".



وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 53 عاما موظف ومقيم بذات العنوان قرر بتناول كريمته بعض الاقراص المسكنة لشعورها بالإرهاق من كثرة المذاكرة مما أحدث إصابتها ونفي الشبهة الجنائية.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.