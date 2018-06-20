ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تسمم طالبة تناولت أقراصا علاجية مجهولة المصدر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:54 ص
تسمم طالبة تناولت
تسمم طالبة تناولت أقراص علاجية - ارشيفيه
محمد امين
أصيبت طالبة بالثانوية العامة بحالة تسمم بعد تناولها أقراص علاجية غير معلومة بعد شعورها بإرهاق شديد بعد المذاكرة تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء باستقبال مستشفى الشهداء المركزى المدعوة/ ن . م . ح . إ 18 عاما طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم – هبوط حاد بضغط الدم إدعاء تناول علاج غير معلوم ولا يمكن استجوابها وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها 53 عاما موظف ومقيم بذات العنوان قرر بتناول كريمته بعض الاقراص المسكنة لشعورها بالإرهاق من كثرة المذاكرة مما أحدث إصابتها ونفي الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

ترشيحاتنا

مدرب منتخب روسيا: تحكمنا في محمد صلاح.. ومندهش من النتيجة

رشا مهدي ترد بقوة على مهاجمي الفنانين المسافرين لروسيا

ترامب ينكث وعده مع زعيم كوريا الشمالية بعد القمة التاريخية

بعد إعلان زواجهما .. تعرف على فرق العمر بين مي سليم ووليد فواز

شوبير يهاجم مجدي عبد الغني بسبب صلاته في الملعب.. فيديو

صحيفة إسرائيلية: صلاح نجم مباراة مصر وروسيا بلا منازع

شوبير: كسبنا الشناوي وألف شكر للحضري.. فيديو

5 دول تصدر 70% من لاجئي العالم

شاب يشعل النار بجسد طالب بالشرقية بسبب كأس العالم

اكتشاف 300 حفرية لآثار أقدام ديناصورات تعود إلى 120 مليون عام

بروكسل توبخ واشنطن على الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

بعد 17 عاماً.. قائد أرسنال يعلن رحيله عن النادي لهذه الأسباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم .. فيديو
الأرصاد: غدا أطول أيام السنة يصاحبه ارتفاع شديد فى حرارة الجو
صحة بني سويف: نفتقر لوجود مركز زراعة كلي .. فيديو
النهري: الساحل الشمالي يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟