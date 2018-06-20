ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التصديرى للكيماويات: تحديات غير مسبوقة بسبب ارتفاع التكلفة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:57 ص
خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم
ولاء عبد الكريم
يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم خلال الفترة القادمة بوزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لبحث عدد من الملفات التي تهم القطاع.

وأوضح خالد أبو المكارم أهمية التعرف على رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 وخطة فتح الأسواق الخارجية أمام صادرات القطاع وخاصة فى ظل التحديات التى تواجهها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات، ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها.

وقال إن الصناعة تواجه تحديات غير مسبوقة لم يسبق ان واجهتها من ارتفاع فى التكاليف الثابتة والمتغيرة والأجور والمرتبات وهى ما تستلزم لها حلول سريعة، مؤكدا ان الحلول لن تأتى من قبل الحكومة وانما لابد ان تاتى من قبل القطاع الخاص الذي عليه أن يبحث فى البدائل لخفض تكلفة الانتاج وزيادة قدرته الإنتاجية وتنافسيته فى الأسواق الخارجية.

أوضح أبو المكارم أن العمل على قدم وساق في المصانع من أجل حساب التكلفة الجديدة وتسعير المنتج فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن المشكلة تتفاقم مع المصانع الملتزمة بتعاقدات تصديرية حتى نهاية العام، حيث انها لا تستطيع الرجوع فى تعاقداتها ومجبرة على التوريد بالأسعار المتفق عليها لأنه كما يقول المستورد ليس له علاقة بالقرارات فى الداخل.

أكد أبو المكارم أنه إذا كان قطاع التصدير قد استفاد من قرار تعويم الجنيه وحقق أرباحا خلال العامين الماضيين، فإن المصانع تعانى حاليا من عدم قدرتها على حساب نسب الزيادة وهل ستكون مقبولة لدى مورديها وهل ستتمكن من التصدير بهذه الأسعار الجديدة.

أوضح أن الزيادة تضمنت زيادة فى سعر البنزين بلغت نحو 35% , السولار 52%, الكهرباء 15.8% المياه 47% , فضلا عن الزيادات فى الأجور وفى المواد الخام والمدخلات، هو ما يعنى أننا مقبلين على نسبة تضخم غير قليلة.

ترشيحاتنا

هبوط اضطراري لـ3 طائرات إسرائيلية وطوارئ بسلاح الجو

تعليق ميدو على خسارة المنتخب أمام روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم .. فيديو

مارادونا: الأمور لا تسير بشكل جيد مع المرشحين للقب المونديال

مانشيني: إيطاليا تستطيع المنافسة في مونديال روسيا

ترامب ينكث وعده مع زعيم كوريا الشمالية بعد القمة التاريخية

ميدو يساند اتحاد الكرة عقب هزيمة المنتخب أمام روسيا

مدرب البرتغال يتغزل في منتخب المغرب ويؤكد: رونالدو ليس كافياً

اكتشاف 300 حفرية لآثار أقدام ديناصورات تعود إلى 120 مليون عام

رشا مهدي ترد بقوة على مهاجمي الفنانين المسافرين لروسيا

لقاء الرئيس السيسي مع مدبولي وعرفات يتصدر اهتمامات صحف اليوم

انتقادات لمحمد رمضان بسبب ماهر عصام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الجدل في فرح الأمير هاري.. إطلالة جديدة لـ كيتي سبنسر

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

مباراة مصر وروسيا .. تشيرشيف يضيف ثاني أهداف الدب الروسي بمرمى الفراعنة

مباراة مصر وروسيا .. احمد فتحى يمنح هدفا للدب الروسي فى مرماه..فيديو وصور

7 مشروبات عليك تناولها أثناء مشاهدة مباريات كاس العالم

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم .. فيديو
الأرصاد: غدا أطول أيام السنة يصاحبه ارتفاع شديد فى حرارة الجو
صحة بني سويف: نفتقر لوجود مركز زراعة كلي .. فيديو
النهري: الساحل الشمالي يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟

هل تتوقع اقالة كوبر بعد خسارة مصر أمام روسيا؟