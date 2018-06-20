وصول وسفر 3885 راكبا و معتمرا بموانئ البحر الأحمر

وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 168 راكبا و6 برادات و4 تريلات و3 سيارات و1 باص جيت.

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 1620 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 314 راكبا و85 شاحنة و18 سيارة.فيما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 358 راكب و4 شاحنات بضائع و5 شاحنات عفش ركاب و47 سيارة ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 51 راكبا و5 شاحنات بضائع و7 سيارات.كما غادرت ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 70 راكبا و4 سيارات، بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة و على متنها 746 راكب و 100 سيارة.على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 726 راكبا منهم 135 معتمرا وتداول 27 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 262 راكب منهم 46 معتمرا و1 باص عمرة و6 برادات و4 تريلات و8 سيارات و2 باص جيت.بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 296 راكبا منهم 89 معتمرا و2 باص عمرة و5 برادات و2 تريلا و14 سيارة