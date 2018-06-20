أديرة وادي النطرون.. أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر

يتوجه اليوم الأربعاء، الوفد الإيطالي المكون من 45 شخصا، والذي يترأسهم المطران لينو فوماجالي، والعديد من الكهنة والشخصيات العامة والصحفيين إلى أديرة وادي النطرون ضمن رحلتهم لمصر التي تستمر لمدة ٥ ايام لزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر .



وتعد منطقة وادي النطرون من أهم المحطات التي زارتها العائلة المقدسة في مصر حيث تضم ثلاثة أديرة أثرية هم دير العذراء البراموس، ودير الأنبا بيشوي ودير العذراء الشريان.



دير العذراء البراموس:

يعد دير البراموس من اقدم الأديرة المصرية والذي بدء فيه الراهبة في القرن الرابع الميلادي والذي أسس الرهبنة في مصر وقتها القديس الانبا أنطونيوس.



يرجع تسمية دير البراموس إلى مكسيموس ودوماديوس الرومانيين وهم من آباء القرن الرابع الميلادي وتعني كلمة البراموس (الذي للروم) وهى كلمة يونانية نسبة إلى الأميرين الأخوين مكسيموس ودوماديوس أبنا ملك الروم الذين ترهبنا في الدير.



دير الأنياب يشوي:

يعد دير الأنبا بيشوي من أكبر الأديرة العامرة بمنطقة وادي النطرون الواقع غرب دلتا النيل ورئيس وأسقف الدير الحالي هو الأنبا صرابامون.



ينسب الدير إلى القديس الانبا بيشوي تلميذ التنلا مقار وقام بإنشائه بقيادته لمجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادي.



وتبلغ مساحته فدانين ويضم خمس كنائس، أكبرها "كنيسة الأنبا بيشوي"؛ وهو أكبر كنائس وادي النظرون بجانب مبنى للضيافة وحديقة واسعة ومكتبة والمائدة الأثرية وبئر الشهداء، بجانب العديد من القلالي اللي يقطن بها الرهبان.



دير العذراء السريان:

يعد دير السريان من القرن الخامس الميلادي ويضم الحصن القديم وهو يوحد يمين مدخل الدير، وإن كان قد تم ترميمه وتم بنائها علي يد الملك زينون (474 م. - 491 م.) تكريمًا لابنته الراهبة إيلارية التي ترهبنت في برية شيهيت وذاع صيتها في العالم كله



يحتوي الدير علي مخطوط بمكتبة لندن لمايمر مار يعقوب السروجى يرجع تاريخ نسخته إلى عام 603 م في دير السريان.



أما عن استعدادات استقبال الزائر لأديرة وادي النطرون:



شهدت منطقة الأديرة بوادى النطرون عمليات تطوير وإحلال وصيانة باعتمادات تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وتوصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي تضم 3 نقاط تشرفت بتلك الرحلة المقدسة بالأديرة التاريخية بوادي النطرون.



وجاء ذاك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الراحة والجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظ .



ومن المقرر أن يغادر الوفد الإيطالي غدا الخميس البلاد والتي استمرت زيارته لها ٥ أيام، وتعد تلك الزيارة أول زيارة لوفود زيارة مسار العائلة المقدسة بعد اعتماد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمسار العائلة المقدسة كحجا للاقباط في العالم.