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كأس العالم

ميدو يساند اتحاد الكرة عقب هزيمة المنتخب أمام روسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي أن اتحاد الكرة المصري، أدار ملف التأهل لمونديال روسيا بطريقة رائعة ومميزة، موضحًا أن خطوات التأهل لم تكن سهلة على الإطلاق.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتحاد الكرة تعامل بشكل جيد جدًا مع معركة تصفيات كأس العالم وأرادوا الموقف بذكاء كبير وحصلنا على أفضل منتخب وأفضل مدرب وأفضل لاعب في افريقيا، وفي ظل كل هذه صراعات نجح أبوريدة بالفوز بها لصالح مصر!!".

وأضاف: "من يتخيل أن صعودنا للمونديال كان سهلًا فهو لا يعرف خبايا الكرة الأفريقية".

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