أمين الفتوى: الصلاة الفائتة دين لا يسقط إلا بالقضاء

أكد الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة الفائتة دين في رقبة صاحبها إلى أن يقضيها ولا يجوز التوبة فقط كما يقول بعض العلماء.



وقال عثمان، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "قناة الناس"، إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "اقضوا فدين الله أحق أن يقضى".



وأوضح أن من فاتته الصلاة لفترة طويلة فهو يقضيها بعد أداء صلاة الفرض الحاضر ويتبعه بآخر من الفائت أو باثنين من الفائتة ويظل هكذا لفترة طويلة حتى يطمئن قلبه تماما أنه قضى ما عليه، كأن يصلي المغرب الحاضرة، وبعد الانتهاء فبدلا من أن يصلي السنة ركعتين يزيد عليها ركعة ويصلي المغرب فائتة.