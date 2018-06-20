شاهد.. رد قوي من شريف منير على مهاجمي سفر الفنانين إلى روسيا

علق الفنان شريف منير على ما أثير أمس بشأن سفر عدد من الفنانين والإعلاميين إلى روسيا لمساندة المنتخب المصري وتسببهم في خسارة منتخب مصر أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، نافيًا كل الإشاعات التي أطلقت ضدهم.

ونشر "منير"، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للرد على الهجوم العنيف ضد الفنانين، وقال منير: "مش شايفين يا جماعة أن ال بيتقال علينا ده كتير شوية من تجريح بسبب خسارة المنتخب القومي"، مضيفًا" أحنا ذنبنا ايه ... احنا عملنا ايه".وأكد أن بعثة الفنانين تلقت الدعوات مثل أي مهرجان سينمائي، شامل السفر والإقامة فقط، مشيرا إلى عدم تلقيهم أية مبالغ أو مقابل مادي للسفر، لافتا إلى أنهم تحملوا تكاليف على نفقتهم الخاصة.وتسائل قائلا: "إحنا رايحين ندعم المنتخب القومي إيه الخطأ اللي عملناه، هل احنا ال حطينا خطة اللعب وقصرنا في الملعب"، مشيرا إلى وقوف الفنانين في المدرجات بجانب الجماهير المصرية لتشجيع المنتخب.وأعرب عن استيائه من الهجوم العنيف ضد الفنانين ووصفهم بـ المطبلاتية وسبهم، قائلا: "ليه كل ده مش احنا بنشتغلكو وبنمتعكو برضو، في مسرحيات تعرضوها وتتفرجوا عليها كل عيد".وأضاف عبر الفيديو قائلا: "حط نفسك مكاننا، ولو أنت مكاننا وجت لك دعوة لحضور الماتش، مهما كان مين اللي طالع معاك، مش هتطلع؟ أكيد هتطلع".ونفى شائعات الجماهير المصرية قائلا: "اتقال علينا كلام كبير، وإن إحنا طالعين من قوت الشعب، مش حقيقي الكلام ده، ده بند من الدعاية للشركة، وده يشرفنا إننا ندعم المنتخب، أقسم بالله إحنا مانعرف اللاعبية في أوتيل إيه، ولا شوفناهم ولا نعرف هما فين أساسًا".وتابع قوله: "احنا ما غلطناش، جتلنا دعوة لبيناها، ما عملناش حاجه مشينة أو لا أخلاقية.. احنا لو كنا كسبنا كنتو هتشيلونا فوق الراس.. لازم نصبر على بعض شوية".واختتم حديثه قائلا: "من باب أولى إننا نهاجم المصريين اللي فرحانين في هزيمة منتخبنا، في ناس بيهاجموا فريقنا وبيفرحوا فيه، وقالوا علينا يا رب الطيارة تقع بينا وكإننا خونة، أنا آسف على الإطالة والانفعال، وفي الآخر أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد".