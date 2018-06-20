التنمية المحلية تنشر تقرير مخالفات التعريفة الجديدة بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ما رصده تقرير غرفة عمليات الوزارة والمتابعة مع كافة المحافظات عن استقرار الحالة العامة بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي بالمحافظات.



حيث رصد التقرير تحرير عدد من المحاضر لمخالفة بعض السائقين بتعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير وتجزئتها وذلك في كل من (عبد المنعم رياض / حلوان / مدينة نصر / السيدة عائشة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما رصدت غرفة العمليات وجود تكدس الركاب على خطوط كوم حمادة / إيتاى البارود بالبحيرة والتواصل مع المحافظة تم على الفور الدفع بسيارات إحتياطية لتعود الأوضاع لطبيعتها.



ورصد التقرير مخالفة محطة تموين سيارات بجنوب سيناء وكسر رصيد بنزين 95 وتوقف ٣ محطات عن النشاط وأخرى لوجود غش في الأوزان والاستيلاء على سلع مدعمة، وتم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما رصد تقرير غرفة عمليات الوزارة عدد من المخالفات بمحافظة الشرقية ومنها تجميع صاحب محطة تموين سيارات بالزقازيق عدد (4000) لتر سولار لإعادة بيعها فى السوق السوداء ، ومخالفة عدد من سريحي ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز واستغلال المواطنين والبيع بأزيد من السعر الرسمى وذلك في عدد من مراكز المحافظة، كما تم تحرير محضر لصاحب محطة تموين سيارات عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية وعدم الاحتفاظ بالسجلات ، وامتناع صاحب محطة بمركز أبوكبير لامتناعه عن بيع عدد 2850 لتر بنزين 92، 1250لتر سولار، وامتناع مدير إحدى المحطات عن عن بيع عدد 1350 لتر بنزين 80) وأخر امتنع عن بيع عدد 13000 لتر بنزين 80 ، 14000 لتر بنزين 92، 11000 لتر سولار)، وصاحب محطة بمنيا القمح ( امتنع عن بيع عدد 6600لتر بنزين 80 ، 9900لتر بنزين 92 ، 5900 لتر سولار) تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



كما رصدت غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية عددًا من المخالفات بمحافظة أسيوط ومنها تلقي شكاوي من المواطنين ببيع بعض أصحاب مستودعات أسطوانات البوتاجاز المنزلى بسعر أزيد من السعر المقرر للأنبوبة، حيث تم التواصل مع مديري إدارات التموين والتعامل مع الشكاوى وحلها.