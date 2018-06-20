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فن

حنان مطاوع : وصفى بممثلة الأدوار الصعبة يسعدني

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:30 م
صدى البلد
أحمد البهي
أكدت الفنانة حنان مطاوع أنها ترى أن كل الأدوار التى جسدتها كانت صعبة لأنها تقوم بتحويل الشخصية المكتوبة فى السيناريو إلى "لحم ودم".

وتابعت "مطاوع " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "ان الأدوار المركبة ليست صعبة بالنسبة لها وحدها، إنما كل الشخصيات حتى الكوميدية منها ليست سهلة، لأنها تخترق من خلالها عالم البشر.

وعن وصفها بممثلة الأدوار الصعبة أكدت "مطاوع" انها سعيدة بهذا اللقب لأنة اعتراف من البعض انها تستطيع تقديم أدوار لا يمكن لغيرها تقديمها، إلا أنها تحرص أيضًا على تقديم أدوار متنوعة وليست معقدة كأدوارها فى مسلسل "طاقة نور" و"حلاوة الدنيا".

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