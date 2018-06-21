حملة لمقاومة "فأر الغيط" بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد أمس، الأربعاء، إطلاق حملة مكبرة لمقاومة فأر الغيط على مستوى مدن وقرى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.





قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، إنه تم الانتهاء من توافر المواد والأدوات اللازمة لمقاومة فئران الحقول الزراعية، على أن تبدأ فعاليات المقاومة الحقلية صباح اليوم الخميس، 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.



