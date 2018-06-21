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محافظات

حملة لمقاومة "فأر الغيط" بالوادي الجديد

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:49 ص
الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
انس منصور
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد أمس، الأربعاء، إطلاق حملة مكبرة لمقاومة فأر الغيط على مستوى مدن وقرى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، إنه تم الانتهاء من توافر المواد والأدوات اللازمة لمقاومة فئران الحقول الزراعية، على أن تبدأ فعاليات المقاومة الحقلية صباح اليوم الخميس، 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وأشار المرسى إلى إنه تم تقسيم العمل إلى فرق ومجموعات مقاومة تنفيذًا لخطة وزارة الزراعة لمكافحة فأر الغيط، ولهذا يجب على المزارعين التعاون مع فرق المقاومة للتخلص من فأر الغيط الذي يسبب خسائر فادحة في المحاصيل.

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