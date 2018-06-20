غموض حول مصير عرض 4 مسلسلات ..بركة وخط ساخن أبرزهم

حالة من الغموض تسيطر على مصير عدد من الأعمال التى كان من المقرر ان تعرض خلال شهر رمضان الماضى قبل ان يتم تأجليها بسبب ظروف إنتاجية وتسويقية



حيث لم يتقرر حتى الان عرضها خارج الماراثون الرمضانى او تأجيلها لشهر رمضان 2019 وعلى راس تلك الاعمال مسلسل "بركة " للفنان عمرو سعد ، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الماضى ، الا ان الشركة المنتجة قررت تأجيله فى اللحظات الاخيرة .



وهو الأمر ذاته مع مسلسل "خط ساخن " للفنان حسين فهمى ، حيث خرج هو الآخر من العرض خلال شهر رمضان الماضى ، وذلك لأسباب تسويقية ليظل مصيره غامضًا .



وينضم الى القائمة عدد من الاعمال الاخرى مثل مسلسل " اهو ده اللى صار " للفنانة روبى وأروى جودة ، ومسلسل منطقة محرمة للفنان خالد النبوي .





