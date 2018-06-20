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أوستريا فرانسيسكانا الإيطالي يفوز بجائزة أفضل مطعم في العالم

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:27 م
مطعم أوستريا فرانسيسكانا
مطعم أوستريا فرانسيسكانا
رويترز
فاز مطعم "أوستريا فرانسيسكانا" الإيطالي بجائزة أفضل مطعم في العالم هذا العام، خلال حفل للإعلان عن أفضل 50 مطعما، بعدما لاقت أطباقه المعتمدة على مكونات محلية، استحسان الكثير ومنهم المنظمين.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها هذا المطعم بنفس الجائزة خلال 3 أعوام، حيث يقدم أكلات إيطالية حديثة في مدينة مودينا بشمال إيطاليا، وأثنى المنظمون خصوصا على استعانة المطعم بمكونات تقليدية وإدخالها على الأطباق الحديثة التي يقدمها، وجاء الإعلان عن النتائج في حفل أقيم في مدينة بلباو الإسبانية، أمس، الثلاثاء.

وفازت بالمراكز الثلاثة الأولى هذا العام مطاعم أوروبية إذ حل "إل سيليه دي كان روكا"، من إقليم قطالونيا الإسباني في المرتبة الثانية، ومطعم "ميرازور" في الريفييرا الفرنسية في المرتبة الثالثة، وتراجع مطعم "إليفن ماديسون بارك" في نيويورك، والذي حل في المرتبة الأولى العام الماضي، إلى المركز الرابع.

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