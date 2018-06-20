في اليوم العالمي لرياضة العقل والجسد.. اليوجا من أجل السلام شعار العالم غدا.. هذه بداية نشأتها.. وممارستها تساعد في الحصول على هذه الفوائد

«اليوجا» مشتقة من اللغة السنسكريتية

نشأت رياضة «اليوجا» في الهند منذ عشرات القرون

النشأة:

أنماط اليوجا:

تتعدد أنماط اليوجا التي تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية.







وقد أصبح لليوجا اليوم شعبية كبيرة كونها تعد شكلًا من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والحصول على الراحة.

فوائد اليوجا:

ويشير القرار إلى أهمية اختيار الأفراد والسكان اختيارات صحية واتباعهم أنماطا معيشية تعزز الصحة الجيدة.







وفي هذا الصدد، تواصل منظمة الصحة العالمية حث الدول الأعضاء على مساعدة مواطنيها في العمل على الحد من الخمول البدني، الذي يعتبر واحدا من عشرة أسباب للوفاة في أرجاء العالم، فضلا عن أنه عامل خطير في الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

أشكال اليوجا:

هناك أكثر من 100 نموذج مختلف من اليوجا، بعضها يضم حركات سريعة ومكثفة، وبعضها الآخر يتضمن حركات الراحة والاسترخاء، ومن الأمثلة عليها:

يوم عالمي لها:

«اليوجا من أجل السلام» هذا هو الشعار الذي سيرفعه العالم غدا، الخميس، خلال إحياء اليوم الدولي لرياضة اليوجا، والتي يمارسها الكثير في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة، ويزداد نموها وشعبيتها في أكثر من بلد، حيث إنها ممارسة جسدية، وعقلية، وروحية قديمة، أما المعنى اللغوي، فـ «اليوجا» مشتقة من اللغة السنسكريتية والتي تعني الانضمام أو التوحد.نشأت رياضة «اليوجا» في الهند منذ عشرات القرون، وتمتد لأصول تاريخية قديمة في الفلسفة الهندية، حتى أصبحت من أكبر الصادرات الثقافية للبلد، خاصة بعد غزوها لأكثر من بلد، حيث يمارسها الملايين حول العالم، فهي رياضة للعقل والجسم، وفقًا لـ"رويترز".لهذه الرياضة الكثير من الفوائد، حيث تنقسم فوائدها لشقين، الأول الفوائد الجسدية، والثاني الفوائد العقلية.ومن الفوائد الجسدية، أنها تساعد في شد واسترخاء العضلات، وتزيد من كميات الدم المتدفقة للعضلات، لتساعد في طرد السموم منه؛ وتزيد من نشاط ومرونة أعضاء الجسم كالأوتار والمفاصل وأربطتها، كما تعمل على تأخير علامات التقدم بالسن والشيخوخة ومنع الترهلات؛ وتساعد عملية تدليك اليوجا للأعضاء الداخلية كالبروستاتا في زيادة القوة الجنسية وتنشيطها لدى الرجل؛ وتعمل على تنظيم نبضات القلب والتقليل من معدل ضغط الدم، وتنظيم عملية التنفس الطبيعية.أما من حيث فوائدها للعقل، فهي تفيد في التخفيف من الضغوط النفسية ومشاعر القلق والتوتر، والتفكير الإيجابي؛ وتساعد في زيادة الوعي العقلي والجسماني وتعمل على تعديل المزاج والتخلص من حالات الاكتئاب والحزن؛ وتساهم في التقليل من مشاعر العدوانية، والرضا بالذات؛ كما تساعد على النوم المريح والهانئ ليلًا، وتحقق الهدوء النسبي؛ وتفيد في تحسين وتنشيط الذاكرة وزيادة التركيز.1- يين يوجا (Yin Yoga): هذا النمط تأملي وتجددي من اليوجا، وينفذ لمدة تتراوح ما بين 3 و7 دقائق كحد أعلى، ويتم في وضعية الجلوس، أو الاستلقاء على البطن أو الظهر مع التنفس، ومحاولة تهدئة الجسم والعقل، والهدف منه هو السماح للنسيج الضام في الجسم بالاسترخاء، وهو مناسب لمتدربي اليوجا الجدد، كونه يساعد على بناء المرونة، وإطلاق التوتر.2 - يوجا الأشتانجا: (Ashtanga Yoga) ويسمى هذا النموذج "يوجا القوة"، لأنه يركز على الحركات القوية مثل، الضغط الذي يتطلب القوة، والقدرة على التحمل، وهي مناسبة للأشخاص الذين يسعون لإعادة تأهيل إصابات الظهر لديهم، والأشخاص الرياضيين مثل العدائين، وراكبي الدراجات، والذين يرغبون في زيادة المرونة، والتوازن.3 - يوجا البيكرام: (Bikram Yoga) ويطلق على هذا النموذج أيضًا اسم اليوجا الساخنة؛ لأنه يتم في غرفة دافئة جدًا، وهي طريقة مناسبة لزيادة المرونة؛ لأن الحرارة تساعد على تمديد أنسجة الجسم، ولكنها غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، والأوعية الدموية، بسبب الضغط على الجسم أثناء ممارسة التمارين بقوة في بيئة حارة.4 - يوجا الهاثا: (Hatha Yoga) ويضم هذا النموذج سلسلة من الوضعيات، التي تسمح بتدفق الطاقة الداخلية بحرية، وتعمل على إعطاء الشعور بالنشاط والانتعاش، ولكن تنفيذها يتطلب التوازن بين القوة والمرونة.أعلنت الأمم المتحدة في عام 2014، أن يوم 21 يونيو هو «اليوم العالمي لليوجا» بموجب القرار 69/131، وذلك لأن اليوجا ليست تمرينا وحسب وإنما وسيلة لاكتشاف شعور الوحدة مع النفس ومع العالم ومع الطبيعة.وكانت الهند قدمت مشروع قرار لتحديد يوم عالمي لليوجا، حيث اقترح رئيس الوزراء ناريندرا مودي تخصيص يوم لرياضة اليوجا، وذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، التي قال فيها: "اليوجا هدية لا تقدر بثمن من تقاليدنا القديمة وتجسد وحدة الجسد والعقل، والفكر والعمل، ونهج شامل مهم لصحتنا ورفاهنا"، ولقي مشروع القرار تأييد 175 دولة من الدول الأعضاء.