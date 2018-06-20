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محافظات

محافظ أسيوط يكلف بمتابعة التعريفة الجديدة وأسعار الوقود

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:29 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والركاب بزيادة الأجرة والحصول على أكثر من المقرر.

كما كلف الدسوقي؛ رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث التموين ومديرية التموين بالمرور والمتابعة الدورية لمواقف السيارات والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة المقررة للمواصلات الداخلية والخارجية ومحطات الوقود للإطمئنان على البيع بالسعر المقرر للمواد البترولية والتأكد من برمجة ماكينات تلك المحطات مع الأسعار الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الإجراءات المتخذة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا الى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية او اى تلاعب تعريفة المواصلات الداخلية او الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية حيث تم تخصيص خط هيئة الرقابة الإدارية ( 15333 ) بالاضافة الى الارقام ( 2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ورقم الشكاوى الحكومية ( 16528 ) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

قام حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز يرافقه جمال عبدالظاهر مدير إدارة التموين بمنفلوط، ومحمد رشوان مسئول الرقابة التموينية بالمركز بمتابعة مواقف السيارات واستمع الى بعض الركاب للتأكد من الالتزام بالاجرة المقررة للمواصلات؛ كما تابع حركة البيع ببعض محطات الوقود بمركز ومدينة منفلوط كمحطة وقود الجمعية التعاونية ومصر للبترول والتزام أصحاب محطات البنزين والوقود بالأسعار الجديدة للمواد البترولية والتى اقرتها الحكومة ضمن سلسلة اجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وأكد درويش على استمرار ومواصلة الحملات الدورية على الأسواق ومحطات الوقود والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بالتنسيق مع المرور بناءً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالنزول إلى أرض الواقع والمتابعة الدورية واليومية للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والتعريفة الجديدة للمواصلات ووضع ملصقات "ستيكرات" بالأسعار الجديدة على طلمبات البيع والسيارات لتوضيح التعريفة الخاصة بكل خط وإرشاد وتعريف المواطنين لمنع استغلالهم من بعض أصحاب النفوس الضعيفة من السائقين ومسئولي محطات الوقود.

كما قام منتصر هريدى رئيس الوحدة المحلية بأم القصور؛ يرافقه محمد حسن مدير التموين والرقابة بالقرية بمتابعة ٢٠ مخبز تمويني بدائرة الوحدة المحلية بقرية (أم القصور وجزيرة المعابدة والمدور والتكية والكوم) ومحطات الوقود والمواد البترولية ومستودعات البوتاجاز للتأكيد على العمل بكامل طاقتها حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد ١١محضر مخالفة تموينية متنوعة منها (نقص وزن، مواصفات، غلق في مواعيد العمل الرسمية، عدم إعطاء بون عميل).

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