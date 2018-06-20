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محافظات

إنشاء كباري بأسيوط بتكلفة 1.36 مليون لتسهيل انتقال المواطنين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:27 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أكد محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى أن المحافظة تشهد فى الآونة الأخير إنشاء العديد من مشروعات الرى التى من شأنها تحسين وصول مياه الرى للأراضى الزراعية بجانب تطهير الترع وإنشاء الكبارى على الترع لسهولة إنتقال المواطنين وربط القرى ببعضها مشددا على الحملات المستمرة لتطهير الترع والمصارف بالقرى والنجوع .

وقال المهندس عبداللطيف احمد مدير عام الرى بأسيوط إنه تم الانتهاء من إنشاء كوبرى على ترعة إيراد الدلجاوى الكيلو 5 بتكلفة 972 ألف جنيه فى 4 مايو الجارى وذلك لتسهيل الإنتقال على المواطنين كما تم الإنتهاء من إنشاء كوبرى جنوب الساحل اليمنى الكيلو 5 بساحل سليم بتكلفة 389 ألف جنيه.

وأوضح المهندس عبداللطيف أحمد أنه جار تنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش للتفاتيش الثلاثة (بحرى ، قبلى ، شرق ) والتى تتم بصفة دورية سنويا مشيرا إلى أنه سيتم البدء في أعمال إحلال وتجديد بوابات وأفمام الترع والهدارات والرخامات لتفاتيش رى (بحرى ، قبلى ، شرق ) بدائرة الإدارة العامة لرى أسيوط فى شهر يوليو المقبل وذلك لضمان وصول مياه الترع للأراضى الزراعية.

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