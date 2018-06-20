حضري رقاق بطعم شهي على طريقة نجلاء الشرشابي

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير رقاق بيتي بمذاق لا يقاوم.



المقادير:

كيلو رقاق ناشف

1 كيلو لحمة مفرومة

بطاطس مكعبات مقلية

بيض

فلفل أخضر رومي

بصل

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

مرقة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

سمنة

ملح وفلفل



طريقة التحضير:



* تشوح اللحمة المفرومة فى السمنة على النار.



* يضاف القرفة والزنجبيل والبصل والفلفل الأخضر الرومى.



* تضاف مكعبات البطاطس والملح والفلفل الأسود والبيض ويقلب كل الخليط.



* تخلط المرقة مع البيكنج بودر.



* يبلل الرقاق فى المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة فى صينية مدهونة بالسمنة.



* يضاف خليط اللحمة المفرومة.



* يبلل الرقاق فى المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة على الوجه.



* توضع فى الفرن حتى تمام النضج.