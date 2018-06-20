حضري رقاق بطعم شهي على طريقة نجلاء الشرشابي
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:31 م
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تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير رقاق بيتي بمذاق لا يقاوم.
المقادير:
كيلو رقاق ناشف
1 كيلو لحمة مفرومة
بطاطس مكعبات مقلية
بيض
فلفل أخضر رومي
بصل
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
مرقة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
سمنة
ملح وفلفل
طريقة التحضير:
* تشوح اللحمة المفرومة فى السمنة على النار.
* يضاف القرفة والزنجبيل والبصل والفلفل الأخضر الرومى.
* تضاف مكعبات البطاطس والملح والفلفل الأسود والبيض ويقلب كل الخليط.
* تخلط المرقة مع البيكنج بودر.
* يبلل الرقاق فى المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة فى صينية مدهونة بالسمنة.
* يضاف خليط اللحمة المفرومة.
* يبلل الرقاق فى المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة على الوجه.
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج.