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حضري رقاق بطعم شهي على طريقة نجلاء الشرشابي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:31 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير رقاق بيتي بمذاق لا يقاوم.

المقادير:
كيلو رقاق ناشف
1 كيلو لحمة مفرومة
بطاطس مكعبات مقلية
بيض
فلفل أخضر رومي
بصل
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
مرقة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
سمنة
ملح وفلفل

طريقة التحضير:

* تشوح اللحمة المفرومة فى السمنة على النار.

* يضاف القرفة والزنجبيل والبصل والفلفل الأخضر الرومى.

* تضاف مكعبات البطاطس والملح والفلفل الأسود والبيض ويقلب كل الخليط.

* تخلط المرقة مع البيكنج بودر.

* يبلل الرقاق فى المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة فى صينية مدهونة بالسمنة.

* يضاف خليط اللحمة المفرومة.

* يبلل الرقاق فى المرقة وتدهن بالسمنة وترص منه طبقة على الوجه.

* توضع فى الفرن حتى تمام النضج.

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