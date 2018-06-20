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محافظات

ضبط مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالأقصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:30 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط 5500 لتر سولار وبنزين 80 مدعم من الدولة بمحطة وقود ومركز خدمة سيارات قبل بيعه بالسوق السوداء، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر بتشديد الرقابة علي محطات الوقود لمراقبة المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.

وتم تحرير محضر 389 جنح أمن دولة القرنة وجارى العرض على النيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 3000 لتر سولار بمركز خدمة السيارات، وتم تحرير محضر 390 جنح أمن الدولة.

كما تم ضبط 1200 لتر سولار و1300 لتر بنزين 80 مدعم بمحطة وقود وتم تحرير محضر 489 جنح أمن الدولة القرنة.

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