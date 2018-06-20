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حوادث

ضبط 21 قطعة حشيش قبل ترويجها بأبو حمص

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:14 م
21 قطعة حشيش - ارشيفيه
21 قطعة حشيش - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو حمص، خلال حملة اليوم للقضاء على بؤر المخدرات وضبط مروجيها ومتعاطيها، من القبض على عاطلين أثناء اتجارهما المخدرات وبحوزتهما 35 قرصا مخدرا و21 قطعة حشيش.

وكان اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مرك شرطة ابو حمص بضبط كل من ""صابر ع خ 25 سنة "( سبق اتهامه في قضية "سرقة" وبحوزته ( 35 ) قرصا مخدرا ، هاتف محمول، "رمضان س ع 29 سنة" سبق اتهامه في " 3 " قضايا متنوعة " وبحوزته ( 21 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 100 ) جرام ، مبلغ مالى 400 جنيه عاطلان ومقيمان بمركز ابو حمص.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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