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اتحاد المستثمرين يطالب بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:14 م
المهندس على حمزة
المهندس على حمزة عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين
فاطمة رضا
قال المهندس على حمزة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل مصر في إحداث تنمية حقيقية، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد في مصر.

وأضاف "حمزة"، في لقاء لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم، الأربعاء، أن الحافز الذي قدمته المبادرة المقدمة بفائدة 5% متناقصة، تساهم في النهوض بالاقتصاد المصري وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين أن عددا كبيرا من المدن الصناعية في جميع المحافظات، مشروعات صغيرة ومتوسطة، موضحًا أن تلك المشروعات هي التي تسببت في إحداث التنمية بالدول المتقدمة.

وطالب "حمزة" بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، متابعًا: "الأمر يتطلب دراسة خريطة استثمارية لكل محافظة من محافظات الجمهورية على حدة لنتمكن من استغلال الموارد الطبيعية".

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